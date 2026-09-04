Rezeki Terjaga, 5 Zodiak Ini Dikenal Cermat Mengatur Pengeluaran dan Tabungan

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kemampuan mengelola keuangan tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar penghasilan seseorang. Cara mengatur pemasukan, mengendalikan pengeluaran, menabung, hingga menentukan tujuan finansial juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi ekonomi tetap sehat.
Dalam astrologi, beberapa zodiak digambarkan mempunyai kecenderungan lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan uang. Mereka disebut mampu menyusun rencana, mempertimbangkan risiko, serta tidak mudah tergoda menghabiskan uang secara berlebihan.
Karakter tersebut membuat mereka dianggap memiliki kemampuan menjaga kestabilan finansial sekaligus membangun kekayaan secara perlahan.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan.
Capricorn dikenal sebagai sosok yang serius ketika membicarakan masa depan, termasuk persoalan finansial. Mereka cenderung tidak mengambil keputusan berdasarkan keinginan sesaat.
Pemilik zodiak ini biasanya lebih suka membuat perencanaan yang jelas sebelum menggunakan uang. Kebiasaan menyusun anggaran dan memikirkan kebutuhan jangka panjang membuat mereka relatif berhati-hati dalam mengelola tabungan maupun investasi.
Bagi Capricorn, kerja keras harus diimbangi dengan fondasi keuangan yang kuat. Karena itu, mereka lebih memilih membangun kestabilan sedikit demi sedikit daripada mengejar keuntungan instan.
Taurus sangat menghargai rasa aman, termasuk dalam urusan finansial. Mereka mempunyai kecenderungan untuk menyisihkan uang dan memastikan kebutuhan masa depan tetap terpenuhi.
Menariknya, Taurus juga dikenal menyukai kenyamanan dan barang berkualitas. Namun, kecenderungan tersebut tidak selalu membuat mereka kehilangan kendali atas keuangan.
Mereka berusaha mencari keseimbangan antara menikmati hasil kerja dan tetap menjaga kondisi tabungan. Sikap praktis inilah yang membuat Taurus disebut cukup piawai mempertahankan kestabilan ekonomi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi