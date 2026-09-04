Rezeki Terjaga, 5 Zodiak Ini Dikenal Cermat Mengatur Pengeluaran dan Tabungan

JawaPos.com – Kemampuan mengelola keuangan tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar penghasilan seseorang. Cara mengatur pemasukan, mengendalikan pengeluaran, menabung, hingga menentukan tujuan finansial juga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi ekonomi tetap sehat.

Dalam astrologi, beberapa zodiak digambarkan mempunyai kecenderungan lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan uang. Mereka disebut mampu menyusun rencana, mempertimbangkan risiko, serta tidak mudah tergoda menghabiskan uang secara berlebihan.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap memiliki kemampuan menjaga kestabilan finansial sekaligus membangun kekayaan secara perlahan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan.

1. Capricorn Capricorn dikenal sebagai sosok yang serius ketika membicarakan masa depan, termasuk persoalan finansial. Mereka cenderung tidak mengambil keputusan berdasarkan keinginan sesaat.

Pemilik zodiak ini biasanya lebih suka membuat perencanaan yang jelas sebelum menggunakan uang. Kebiasaan menyusun anggaran dan memikirkan kebutuhan jangka panjang membuat mereka relatif berhati-hati dalam mengelola tabungan maupun investasi.

Bagi Capricorn, kerja keras harus diimbangi dengan fondasi keuangan yang kuat. Karena itu, mereka lebih memilih membangun kestabilan sedikit demi sedikit daripada mengejar keuntungan instan.

2. Taurus Taurus sangat menghargai rasa aman, termasuk dalam urusan finansial. Mereka mempunyai kecenderungan untuk menyisihkan uang dan memastikan kebutuhan masa depan tetap terpenuhi.

Menariknya, Taurus juga dikenal menyukai kenyamanan dan barang berkualitas. Namun, kecenderungan tersebut tidak selalu membuat mereka kehilangan kendali atas keuangan.