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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 4 September 2026 | 17.04 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 4 September 2026: Jaga Energi dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Jumat, 4 September 2026, membutuhkan perhatian lebih, terutama ketika tekanan pikiran mulai memengaruhi kondisi tubuh.

Kesibukan dan berbagai persoalan yang terus dipikirkan dapat membuat energi Leo terasa lebih cepat terkuras.

Karena itu, jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan sebelum mulai memberikan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Jumat, 4 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Leo untuk menjauhkan diri dari stres dan kecemasan sekaligus memasukkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas.

Aktivitas fisik tidak harus selalu berupa olahraga berat.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menjalankan kegiatan sederhana yang membuat tubuh bergerak juga dapat menjadi pilihan.

Yang penting adalah memberikan kesempatan kepada tubuh untuk tetap aktif setelah menjalani berbagai kegiatan yang membuat pikiran sibuk.

Editor: Novia Tri Astuti
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