Ramalan Karier Zodiak Leo Jumat, 4 September 2026: Tetap Tenang Hadapi Perbedaan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Leo mungkin menghadapi perbedaan pendapat dengan seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi pada Jumat, 4 September 2026.
Situasi seperti ini tidak selalu berarti hubungan profesional sedang memburuk karena perbedaan pandangan dapat terjadi ketika setiap orang memiliki cara berbeda dalam melihat suatu persoalan.
Yang terpenting adalah bagaimana Leo menyampaikan pendapat tanpa membuat percakapan berubah menjadi konflik.
Hindari memberikan respons ketika emosi sedang tinggi karena kata-kata yang disampaikan secara spontan dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Jika merasa tidak setuju dengan sebuah keputusan, sampaikan alasan secara jelas dan tetap berikan ruang kepada orang lain untuk menjelaskan sudut pandangnya.
Leo memiliki rasa percaya diri yang kuat, tetapi kemampuan untuk mendengarkan juga akan menjadi nilai penting dalam lingkungan profesional.
Mendengarkan bukan berarti harus langsung menyetujui pendapat orang lain.
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Jawa Pos
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