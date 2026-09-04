Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 4 September 2026: Saatnya Jujur dengan Perasaan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Dalam urusan asmara, Libra perlu lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari sebuah hubungan pada Jumat, 4 September 2026.
Keinginan untuk menjaga keseimbangan terkadang membuat Libra terlalu banyak mempertimbangkan perasaan pasangan hingga lupa memperhatikan kebutuhan emosional diri sendiri.
Kebiasaan tersebut memang dapat membuat hubungan terasa lebih tenang, tetapi terlalu sering mengesampingkan perasaan sendiri juga bisa membuat Libra menyimpan banyak hal tanpa pernah membicarakannya.
Jika ada sesuatu yang selama ini mengganjal, jangan terus menyimpannya hanya karena khawatir pembicaraan tersebut dapat menimbulkan ketegangan.
Komunikasi yang jujur dan disampaikan dengan cara yang tenang justru dapat membantu pasangan memahami posisi Libra.
Libra tidak harus menyampaikan semuanya dalam satu kesempatan.
Hal yang lebih penting adalah berani memulai pembicaraan mengenai perasaan, kebutuhan, atau persoalan yang selama ini belum tersampaikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah