Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 4 September 2026 | 12.32 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 4 September 2026: Saatnya Jujur dengan Perasaan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Dalam urusan asmara, Libra perlu lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari sebuah hubungan pada Jumat, 4 September 2026.

Keinginan untuk menjaga keseimbangan terkadang membuat Libra terlalu banyak mempertimbangkan perasaan pasangan hingga lupa memperhatikan kebutuhan emosional diri sendiri.

Kebiasaan tersebut memang dapat membuat hubungan terasa lebih tenang, tetapi terlalu sering mengesampingkan perasaan sendiri juga bisa membuat Libra menyimpan banyak hal tanpa pernah membicarakannya.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Jumat, 4 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika ada sesuatu yang selama ini mengganjal, jangan terus menyimpannya hanya karena khawatir pembicaraan tersebut dapat menimbulkan ketegangan.

Komunikasi yang jujur dan disampaikan dengan cara yang tenang justru dapat membantu pasangan memahami posisi Libra.

Libra tidak harus menyampaikan semuanya dalam satu kesempatan.

Hal yang lebih penting adalah berani memulai pembicaraan mengenai perasaan, kebutuhan, atau persoalan yang selama ini belum tersampaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 4 September 2026: Jangan Terburu Ambil Keputusan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 4 September 2026: Jangan Terburu Ambil Keputusan

Jumat, 4 September 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 4 September 2026: Belajar Memahami dari Dua Sisi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 4 September 2026: Belajar Memahami dari Dua Sisi

Jumat, 4 September 2026 | 12.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 4 September 2026: Hubungan Makin Stabil dan Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 4 September 2026: Hubungan Makin Stabil dan Hangat

Jumat, 4 September 2026 | 12.19 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore