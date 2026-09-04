Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 4 September 2026: Saatnya Jujur dengan Perasaan

JawaPos.com - Dalam urusan asmara, Libra perlu lebih memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari sebuah hubungan pada Jumat, 4 September 2026.

Keinginan untuk menjaga keseimbangan terkadang membuat Libra terlalu banyak mempertimbangkan perasaan pasangan hingga lupa memperhatikan kebutuhan emosional diri sendiri.

Kebiasaan tersebut memang dapat membuat hubungan terasa lebih tenang, tetapi terlalu sering mengesampingkan perasaan sendiri juga bisa membuat Libra menyimpan banyak hal tanpa pernah membicarakannya.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Jumat, 4 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika ada sesuatu yang selama ini mengganjal, jangan terus menyimpannya hanya karena khawatir pembicaraan tersebut dapat menimbulkan ketegangan.

Komunikasi yang jujur dan disampaikan dengan cara yang tenang justru dapat membantu pasangan memahami posisi Libra.

Libra tidak harus menyampaikan semuanya dalam satu kesempatan.