Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 4 September 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 4 September 2026: Jangan Terburu Ambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Dalam urusan asmara, Scorpio mungkin menghadapi situasi yang membuatnya kembali mempertanyakan arah hubungan pada Jumat, 4 September 2026.

Ada kemungkinan Scorpio merasa pasangan memiliki harapan yang cukup tinggi terhadap dirinya sehingga hubungan terasa lebih menuntut daripada biasanya.

Kondisi tersebut sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan harus berakhir.

Sebaliknya, Scorpio perlu mencoba memahami alasan di balik tuntutan tersebut dan melihat apakah ada kebutuhan pasangan yang selama ini belum dibicarakan dengan baik.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Jumat, 4 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sudah memiliki pasangan, jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika perasaan sedang tidak stabil.

Emosi yang sedang meningkat dapat membuat Scorpio melihat persoalan dengan cara yang lebih ekstrem dibandingkan keadaan sebenarnya.

Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum menyimpulkan sesuatu yang dapat memengaruhi hubungan dalam jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 4 September 2026: Belajar Memahami dari Dua Sisi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 4 September 2026: Belajar Memahami dari Dua Sisi

Jumat, 4 September 2026 | 12.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 4 September 2026: Hubungan Makin Stabil dan Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 4 September 2026: Hubungan Makin Stabil dan Hangat

Jumat, 4 September 2026 | 12.19 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 4 September 2026: Cinta Butuh Ruang dan Pengertian - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 4 September 2026: Cinta Butuh Ruang dan Pengertian

Jumat, 4 September 2026 | 12.11 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore