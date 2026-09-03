Romantis hingga Bertanggung Jawab, 5 Zodiak Pria Ini Disebut Calon Suami Ideal

ilustrasi pasangan suami istri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki gambaran berbeda mengenai pasangan hidup yang ideal. Ada yang mengutamakan kesetiaan, sementara lainnya mencari sosok yang penyayang, bertanggung jawab, atau mampu menjadi tempat bersandar.
Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang menaunginya. Sejumlah zodiak pria bahkan dipercaya mempunyai sifat yang dianggap mendukung hubungan jangka panjang dan kehidupan rumah tangga.
Meski demikian, kecocokan pasangan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan zodiak. Kepribadian, komunikasi, komitmen, serta cara seseorang memperlakukan pasangannya tetap menjadi faktor penting dalam sebuah hubungan.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak pria yang dalam astrologi disebut memiliki karakter sebagai suami idaman.
Baca Juga:6 Zodiak dengan Aura Hoki Paling Kuat di September 2026: Peluang Mulai Berpihak, Rezeki Berdatangan
Pria Taurus dikenal sebagai sosok yang cenderung stabil, konsisten, dan bisa diandalkan.
Dalam hubungan, mereka disebut menghargai kesetiaan serta komitmen jangka panjang. Sikap praktis yang dimiliki juga membuat Taurus sering digambarkan sebagai pasangan yang berusaha menciptakan kehidupan rumah tangga aman dan nyaman.
Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih menyukai hubungan yang memiliki fondasi kuat. Bagi pasangan, karakter tersebut dapat memberikan rasa tenang dan kepastian.
Cancer sering dikaitkan dengan karakter penuh perhatian dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang terdekat.
Pria dengan zodiak ini disebut sangat mementingkan keluarga. Mereka cenderung berusaha memberikan dukungan ketika pasangan menghadapi persoalan dan tidak segan menunjukkan kepedulian.
Sifat sensitif dan empatinya membuat Cancer digambarkan mampu memahami perasaan pasangan dengan cukup baik. Mereka juga dipercaya berusaha menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan penuh kehangatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa