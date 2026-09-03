Romantis hingga Bertanggung Jawab, 5 Zodiak Pria Ini Disebut Calon Suami Ideal

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki gambaran berbeda mengenai pasangan hidup yang ideal. Ada yang mengutamakan kesetiaan, sementara lainnya mencari sosok yang penyayang, bertanggung jawab, atau mampu menjadi tempat bersandar.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang menaunginya. Sejumlah zodiak pria bahkan dipercaya mempunyai sifat yang dianggap mendukung hubungan jangka panjang dan kehidupan rumah tangga.

Meski demikian, kecocokan pasangan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan zodiak. Kepribadian, komunikasi, komitmen, serta cara seseorang memperlakukan pasangannya tetap menjadi faktor penting dalam sebuah hubungan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak pria yang dalam astrologi disebut memiliki karakter sebagai suami idaman.

1. Taurus Pria Taurus dikenal sebagai sosok yang cenderung stabil, konsisten, dan bisa diandalkan.

Dalam hubungan, mereka disebut menghargai kesetiaan serta komitmen jangka panjang. Sikap praktis yang dimiliki juga membuat Taurus sering digambarkan sebagai pasangan yang berusaha menciptakan kehidupan rumah tangga aman dan nyaman.

Mereka biasanya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih menyukai hubungan yang memiliki fondasi kuat. Bagi pasangan, karakter tersebut dapat memberikan rasa tenang dan kepastian.

2. Cancer Cancer sering dikaitkan dengan karakter penuh perhatian dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang terdekat.

Pria dengan zodiak ini disebut sangat mementingkan keluarga. Mereka cenderung berusaha memberikan dukungan ketika pasangan menghadapi persoalan dan tidak segan menunjukkan kepedulian.