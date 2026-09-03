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Mellyna Putri Diniar
Kamis, 3 September 2026 | 21.02 WIB

Ramalan Zodiak September 2026: Dari Cinta hingga Karier Menanjak, Cek Peruntungan Bintang Anda!

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi / Foto: (Today) - Image

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi / Foto: (Today)

JawaPos.com — September 2026 membawa tema berbeda bagi setiap zodiak, mulai dari keberanian membuka peluang baru dalam hubungan hingga kebutuhan menata kembali pekerjaan dan keuangan. 

Ramalan bintang bulan ini menempatkan keseimbangan antara ambisi, kehidupan pribadi, dan keputusan finansial sebagai perhatian utama.

Bagi sebagian zodiak, periode ini menjadi kesempatan untuk meninggalkan pola lama yang tidak lagi mendukung perkembangan. Sementara itu, zodiak lainnya justru didorong lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan uang, pekerjaan, dan hubungan.

Dilansir dari TODAY, Kamis (3/9/2026), berikut ramalan bintang September 2026 untuk 12 zodiak, lengkap dengan gambaran karier, keuangan, asmara, hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungan.

Aries (21 Maret–19 April)

Pesona Aries sedang menguat sehingga peluang asmara terbuka, baik melalui pergaulan baru maupun hubungan yang kembali dihidupkan. Di pekerjaan, keberanian mengambil inisiatif dapat mendatangkan perhatian positif.

Namun, jangan mengorbankan anggaran demi kesenangan sesaat. Pilih keputusan yang benar-benar memberi nilai bagi diri sendiri. Hari baik: Selasa. Warna: merah delima. Angka: 19.

Taurus (20 April–20 Mei)

Hubungan menjadi cermin untuk melihat apakah kedekatan tertentu masih mendukung perkembangan pribadi. Taurus disarankan tidak kembali pada pola lama yang sudah tidak sehat.

Dalam karier, memilih rekan kerja secara tepat membantu pekerjaan berjalan lebih lancar. Keuangan membutuhkan ketegasan, terutama terhadap pengeluaran yang dipicu nostalgia atau keinginan menyenangkan orang lain. Hari baik: Jumat. Warna: biru. Angka: 24.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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