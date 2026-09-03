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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 3 September 2026 | 12.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 3 September 2026: Jangan Terburu Ambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Kamis, 3 September 2026, membawa pesan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, perasaan yang sedang menggebu bisa membuat Anda ingin segera menentukan sesuatu tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Padahal, hubungan yang sehat membutuhkan ketenangan dan kemampuan untuk memahami situasi dari berbagai sisi.

Jika ada persoalan dengan pasangan, sebaiknya jangan langsung memberikan respons ketika suasana hati sedang tidak stabil.

Berikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran sebelum membicarakan hal yang mengganggu.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Kamis, 3 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sikap impulsif dapat membuat persoalan sederhana menjadi lebih rumit, terutama jika kata-kata yang terlontar sulit ditarik kembali.

Virgo sebaiknya tidak langsung membalas pesan atau memberikan keputusan ketika sedang merasa kecewa, marah, atau terlalu terbawa perasaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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