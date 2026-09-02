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Rabbany Wanadriani
Kamis, 3 September 2026 | 04.36 WIB

Selalu Punya Solusi, 5 Zodiak Ini Konon Dibekali Kecerdasan di Atas Rata-Rata

ilustrasi zodiak paling cerdas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling cerdas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menerima informasi, memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan. Ada yang membutuhkan waktu untuk memahami sesuatu, sementara sebagian lainnya terlihat cepat menangkap pola dan menemukan solusi.

Dalam astrologi, kemampuan tersebut terkadang dikaitkan dengan karakter zodiak tertentu. Beberapa tanda zodiak disebut mempunyai rasa ingin tahu tinggi, kemampuan analisis yang kuat, atau cara berpikir strategis sehingga tampak lebih cepat memahami keadaan.

Meski demikian, kaitan antara zodiak dan kecerdasan bukanlah kesimpulan ilmiah. Kemampuan seseorang tetap dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, lingkungan, kebiasaan belajar, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir AstroTalk, berikut lima zodiak yang kerap dipuji karena kecerdasan dan kemampuan berpikirnya.

1. Gemini

Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka senang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan tertarik pada banyak topik sekaligus.

Karakter yang mudah tertarik pada hal baru membuat Gemini cepat memperoleh pengetahuan. Mereka juga biasanya senang berdiskusi dan bertukar gagasan dengan orang lain.

Namun, banyaknya hal yang menarik perhatian dapat membuat mereka mudah kehilangan fokus. Karena itu, menetapkan target kecil dan batas waktu dapat membantu Gemini mengarahkan rasa ingin tahunya menjadi sesuatu yang lebih produktif.

2. Virgo

Virgo sering dikaitkan dengan kemampuan mengamati detail. Mereka dapat memperhatikan bagian-bagian kecil dari sebuah persoalan yang terkadang dilewatkan orang lain.

Ketika menghadapi masalah yang rumit, Virgo cenderung memecahnya menjadi beberapa bagian agar lebih mudah diselesaikan. Pola berpikir sistematis tersebut membuat mereka terlihat cekatan ketika mencari solusi.

Di sisi lain, standar yang terlalu tinggi dapat membuat Virgo terlalu lama memikirkan kesalahan kecil. Belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna dapat membantu mereka menggunakan kemampuan analisis secara lebih efektif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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