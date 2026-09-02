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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 2 September 2026 | 17.31 WIB

Ramalan Zodiak Libra 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih waspada menghadapi hari. 

Sejumlah situasi tak terduga berpotensi memunculkan tekanan dan membuat berbagai urusan terasa lebih sulit untuk dikendalikan.

Beban pekerjaan juga diprediksi cukup berat, sementara kondisi keuangan belum sepenuhnya menguntungkan.

Libra disarankan menjaga ketenangan, menghindari kecemasan berlebihan, dan lebih cermat dalam mengambil keputusan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Rabu (2/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, beberapa momen menegangkan mungkin muncul sepanjang hari. Masalah tak terduga dapat membuat Anda kesulitan menangani berbagai urusan dengan baik.

Karena itu, penting untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil langkah ketika menghadapi situasi yang berada di luar rencana.

Cinta Libra

Hubungan asmara membutuhkan sikap yang lebih santai. Anda mungkin cenderung menunjukkan kecemasan dan kegelisahan kepada pasangan, yang justru dapat membuat suasana hubungan menjadi kurang nyaman.

Cobalah mengendalikan emosi dan tidak membawa tekanan dari persoalan lain ke dalam hubungan.

Komunikasi yang tenang dan sikap saling memahami akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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