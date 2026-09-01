Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Rabu, 2 September 2026 | 04.47 WIB

3 Weton yang Rezekinya Mengalir Lancar Sedari September 2026, Uang Datang dengan Begitu Deras

Weton yang diramalkan rezekinya mengalir lancar sedari bulan September 2026 saat uang datang dengan begitu deras. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan rezekinya mengalir lancar sedari bulan September 2026 saat uang datang dengan begitu deras. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menuju akhir tahun, rezeki sering kali hadir di banyak tempat dan muncul lebih sering dari biasanya.

Menurut perhitungan primbon, seseorang bisa saja memperoleh kemapanan lantaran pandai memanfaatkan momentum.

Dalam waktu dekat, segelintir orang yang terpilih ini dikatakan akan mendapatkan banyak hal baik berkat keberuntungan dan usaha yang dikerahkan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya mengalir lancar sedari bulan September 2026 saat uang datang dengan begitu deras.

1. Weton Minggu Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage umumnya memiliki kemauan yang kuat.

Di tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan meraih banyak rezeki dari banyak jalan, salah satunya melalui usaha.

Keinginan untuk sukses dan dibarengi dengan adanya keberuntungan diyakini akan membuat usaha mereka menorehkan banyak untung.

Bukan tidak mungkin kalau kekayaan akan datang menghampiri dan membuat hidup yang dijalani menjadi kian mapan dan nyaman.

2. Weton Senin Legi

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hari Paling Beruntung untuk 12 Zodiak di September 2026, Ada yang Bersiap Menjemput Rezeki! - Image
Zodiak

Hari Paling Beruntung untuk 12 Zodiak di September 2026, Ada yang Bersiap Menjemput Rezeki!

Rabu, 2 September 2026 | 04.43 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Punya Ramalan Bintang Paling Baik Sepanjang September 2026! - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diprediksi Punya Ramalan Bintang Paling Baik Sepanjang September 2026!

Rabu, 2 September 2026 | 04.38 WIB

4 Zodiak Disebut Sedang Dihujani Kelimpahan, Rezeki dan Keberuntungan Mengalir hingga 10 September - Image
Zodiak

4 Zodiak Disebut Sedang Dihujani Kelimpahan, Rezeki dan Keberuntungan Mengalir hingga 10 September

Rabu, 2 September 2026 | 04.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore