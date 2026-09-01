Berjalan Lancar! 3 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Besar Sepanjang September 2026

JawaPos.com - Tidak semua hal dalam hidup langsung berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai hambatan, melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai, atau membuat keputusan sulit sebelum akhirnya menemukan jalan yang lebih baik.

Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi sepanjang bulan dipercaya dapat membawa pengaruh berbeda bagi setiap shio.

September 2026 menjadi periode yang cukup penting bagi beberapa shio karena mereka diprediksi mulai menemukan kejelasan setelah menghadapi berbagai situasi yang selama ini menghambat langkah.

Dilansir dari YourTango.com, ada tiga shio yang diprediksi akan merasakan segala sesuatunya mulai berjalan lebih lancar sepanjang September 2026. Mereka adalah Kelinci, Harimau, dan Kambing.

1. Kelinci

September menjadi bulan ketika shio Kelinci mulai berani meninggalkan berbagai situasi yang selama ini menghambat perkembangan mereka.

Awal bulan mungkin membawa sebuah peringatan atau keadaan yang membuat Kelinci sadar bahwa sesuatu dalam hidupnya memang sudah tidak bisa dipertahankan seperti sebelumnya.

Pada tanggal 1, Kelinci mungkin menghadapi kehilangan atau mendapatkan kabar bahwa sebuah situasi tidak lagi dapat berjalan sesuai keinginan.

Meskipun terasa kurang menyenangkan, kejadian tersebut justru dapat membuka mata dan membantu mereka memahami apa yang perlu dilakukan selanjutnya.