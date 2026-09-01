Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 1 September 2026 | 19.39 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin akan bekerja keras di balik layar untuk mempersiapkan proyek yang dipublikasikan atau melatih pertunjukan virtual. 

Gemini akan mengeluarkan banyak energi dalam menyelesaikan tugas ini, namun semuanya akan sepadan. Jangan berharap pulang lebih awal. Gemini mungkin akan melakukan lebih banyak hal dari yang diharapkan. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 1 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus berusaha mendengarkan pasangan saat dia mencoba menyampaikan sesuatu. Terkait karir, keluarkan kemampuan terbaikmu dan gunakanlah untuk menghadapi situasi sulit di tempat kerja. 

Sementara itu, gunakan hari ini untuk berolahraga dan fokus menjalani diet yang sehat dan seimbang. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Gemini perlu fokus mendengarkan pasangan, karena kemungkinan suasana dalam hubungan akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu. 

Duduklah di tempat yang tenang tanpa gangguan dan biarkan pasangan menceritakan perasaannya. Hubunganmu akan mendapatkan manfaat dari waktu yang dihabiskan bersama, dan ikatan kalian berdua akan menjadi lebih kuat pada akhirnya.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 1 September 2026 | 19.37 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 1 September 2026 | 19.36 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 1 September 2026 | 19.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore