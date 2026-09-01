Ramalan Zodiak Gemini 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin akan bekerja keras di balik layar untuk mempersiapkan proyek yang dipublikasikan atau melatih pertunjukan virtual.

Gemini akan mengeluarkan banyak energi dalam menyelesaikan tugas ini, namun semuanya akan sepadan. Jangan berharap pulang lebih awal. Gemini mungkin akan melakukan lebih banyak hal dari yang diharapkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 1 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus berusaha mendengarkan pasangan saat dia mencoba menyampaikan sesuatu. Terkait karir, keluarkan kemampuan terbaikmu dan gunakanlah untuk menghadapi situasi sulit di tempat kerja.

Sementara itu, gunakan hari ini untuk berolahraga dan fokus menjalani diet yang sehat dan seimbang. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Gemini perlu fokus mendengarkan pasangan, karena kemungkinan suasana dalam hubungan akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu.

Duduklah di tempat yang tenang tanpa gangguan dan biarkan pasangan menceritakan perasaannya. Hubunganmu akan mendapatkan manfaat dari waktu yang dihabiskan bersama, dan ikatan kalian berdua akan menjadi lebih kuat pada akhirnya.