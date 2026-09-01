Ramalan Zodiak Libra 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra merasa tidak nyaman dan gelisah, karena sedang berada di ambang sesuatu dalam hidup. Kewajiban yang berlebihan, terutama di tempat kerja, mungkin membuat libra tidak yakin apa yang harus dilakukan atau kepada siapa harus meminta bantuan.
Libra adalah individu yang berani dan teguh, jadi tetaplah bertahan dan terus maju. Jalan hidup tidak pernah mudah, tetapi libra harus berjuang. Tumbuhkan kesabaran dan cobalah membiarkan situasi ini berlalu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Selasa, 1 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra sebaiknya tidak lengah dalam menjaga hubungan asmara dan jangan lupa untuk memanjakan pasangan. Terkait karir, luangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan serta menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Sementara itu, lanjutkan rutinitas olahraga dikembangkan agar kesehatan libra tetap berada pada tingkat yang tinggi. Terkait keuangan, ikutlah terlibat dalam pekerjaan amal atau layanan sukarela agar libra bisa membantu orang lain.
Cinta Libra
Hari ini, tidak akan ada masalah besar yang akan terjadi. Waspadalah agar libra tidak lengah dalam hubungan. Jangan lupa untuk memanjakan pasangan, bahkan ketika libra berharap dia melakukan hal yang sama terlebih dahulu.
Karir Libra
Hubungan interpersonal di tempat kerja, akan membantu libra mencapai sebagian besar tujuan. Libra akan sangat diuntungkan jika meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Hal ini memungkinkan libra mencapai target dan membangkitkan kembali motivasi untuk bekerja.
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Jawa Pos
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