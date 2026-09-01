Ramalan Zodiak Capricorn 1 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak capricorn merasa positif dan puas dalam setiap aspek kehidupan. Transit ini akan mendatangkan keberuntungan dan menunjukkan jalan keluar dari masalah yang mendesak.
Jangan berlarut-larut dalam kesedihan, dan berbahagialah karena akhirnya masalah capricorn mulai terselesaikan.
Semua upaya capricorn untuk menemukan solusi atas masalah yang sudah lama tertunda, akhirnya membuahkan hasil. Tetapi, ada kemungkinan capricorn merasa kehabisan energi meskipun telah meraih kemenangan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 1 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn perlu mengendalikan emosi dan menyampaikan pikiran kepada pasangan dengan tenang. Terkait karir, kembangkan inovasi dan kreativitas untuk mengubah masalah menjadi peluang.
Sementara itu, belajarlah mengekspresikan diri dengan baik, karena memendam perasaan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Terkait keuangan, cobalah memberikan sumbangan kepada badan amal atau membelikan hadiah spesial kepada pasangan.
Cinta Capricorn
Hari ini, capricorn perlu sedikit mengendalikan emosi agar tidak menguasai diri. Duduklah bersama pasangan untuk menyampaikan pikiran, serta lakukan dengan tenang dan rasional agar perasaanmu dapat dipahami. Jangan terpengaruh oleh cara emosional saat menyampaikan pesan dan hindari pertengkaran.
Karir Capricorn
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Jawa Pos
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