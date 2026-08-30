Bukan Tak Punya Potensi, 6 Zodiak Ini Disebut Mudah Teralihkan Fokusnya

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Ada yang terbiasa membuat target dan mengejarnya dengan konsisten, tetapi ada pula yang lebih senang menjalani hari secara spontan tanpa terlalu memikirkan rencana jangka panjang.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak kerap dikaitkan dengan karakter yang santai, mudah terdistraksi, dan kurang menyukai rutinitas. Sifat tersebut membuat mereka terkadang terlihat kurang fokus ketika harus mengejar target atau menyelesaikan sesuatu dalam waktu panjang.

Bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan atau potensi. Hanya saja, sebagian zodiak disebut lebih tertarik pada kebebasan, kenyamanan, pengalaman baru, maupun kehidupan yang minim tekanan dibandingkan persaingan dan ambisi.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang dalam astrologi kerap digambarkan sebagai pribadi yang kurang fokus dan tidak terlalu ambisius dalam mengejar tujuan.

1. Pisces Pisces sering digambarkan sebagai pribadi yang imajinatif dan memiliki dunia pikirannya sendiri. Mereka senang membayangkan berbagai kemungkinan daripada terlalu sibuk menyusun langkah-langkah yang kaku.

Karakter tersebut membuat Pisces terkadang kesulitan mempertahankan rutinitas, terutama ketika harus menjalani proses panjang yang membutuhkan konsistensi.

Sisi emosionalnya juga membuat mereka cukup sensitif ketika menghadapi kegagalan. Ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung terlihat, Pisces dapat kehilangan semangat dan memilih mundur.

Bagi Pisces, kehidupan yang tenang dan nyaman sering kali terasa lebih menarik daripada mengejar jabatan, kekuasaan, atau kesuksesan dengan tekanan tinggi.

2. Gemini Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka mudah tertarik pada berbagai topik dan pengalaman baru sehingga pikirannya terus mencari sesuatu yang berbeda.