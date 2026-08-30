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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus sangat peka terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar. Kepekaan seperti ini baru, dan taurus tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan berbagai pesan yang muncul di kepala.

Meskipun ini di luar pengalaman biasanya, cobalah untuk menerimanya daripada menganalisis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus mengesampingkan ego jika merasa tidak sejalan dengan pasangan. Terkait karir, akan ada terobosan di bidang pekerjaan untuk proyek-proyek yang sudah tertunda cukup lama.

Sementara itu, manfaatkan kondisi badan yang prima untuk kembali berolahraga dan mengonsumsi makanan yang membuat energik. Terkait keuangan, hidup taurus akan menjadi lebih nyaman seiring bertambahnya pendapatan yang diperoleh.

Cinta Taurus 

Taurus merasa tidak sejalan dengan pasangan, dan ini adalah situasi yang sama sekali tidak taurus sukai. Untuk mengatasi hal ini, kesampingkan ego dan lakukan hal-hal bersama yang disukai berdua.

Aktivitas ini akan menciptakan kebaikan dan ikatan yang langgeng. Cobalah untuk menikmati hari ini bersama orang yang dicintai.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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