Ramalan Zodiak Leo 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa sedikit tegang hari ini. Kepercayaan diri sedang goyah, sehingga leo mungkin merasa membutuhkan tantangan baru.

Tugas-tugas membosankan yang ada di hadapan leo, tidak membangkitkan imajinasi atau kreativitas. Lakukan apa pun untuk melewati hari yang sulit ini. Bersikaplah lebih baik kepada diri sendiri dengan menikmati makan siang yang enak atau mendengarkan musik klasik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak terlalu larut dalam suasana hati yang buruk saat pasangan tampak menjauh saat ini. Terkait karir, identifikasi dan susun strategi untuk memperbaiki area yang menjadi kelemahan atau kekuranganmu.

Sementara itu, dapatkan waktu tidur yang cukup dan cobalah untuk menjauh dari ketegangan. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.

Cinta Leo

Pasangan mungkin tampak agak menjauh saat ini. Jangan khawatir dan terlalu larut dalam suasana hati yang buruk. Move on, bersabarlah, dan lakukan sesuatu bersama teman atau keluarga. Jangan terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu.

Cobalah melakukan sesuatu yang menyenangkan dan menarik bersama pasangan setelahnya, sehingga leo akan merasa jauh lebih baik. Segalanya akan segera kembali normal, jadi jangan khawatir.