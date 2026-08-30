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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.58 WIB

Ramalan Zodiak Aries 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Jika pekerjaan mulai terasa lebih seperti beban daripada kesenangan, mungkin sudah saatnya zodiak aries mempertimbangkan kembali. Kepribadian aries membutuhkan banyak ruang untuk berkembang dan tumbuh. 

Jika merasa terkekang, aries tahu bahwa sudah saatnya mencari tantangan profesional baru. Aries beruntung karena keahlian yang dimiliki, memberi banyak peluang. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus waspadalah agar tidak muncul pertengkaran dengan pasangan hari ini. Terkait karir, bersyukurlah karena hambatan yang terjadi dalam pekerjaan akan memudar.

Sementara itu, kembalilah bersemangat menjalani rutinitas olahraga dengan penuh antusias. Terkait keuangan, fokuskan perhatian pada target bekerja samalah dengan beberapa orang untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi.

Cinta Aries

Waspadalah agar tidak muncul pertengkaran dan frustrasi yang tidak perlu, karena beberapa rintangan kecil di bidang percintaan diindikasikan. Pengaruh posisi planet yang tidak menguntungkan, dapat menyebabkan masalah. Cobalah untuk menciptakan keharmonisan.

Karir Aries

Hari ini, aries harus merasa bersyukur karena beberapa hambatan yang baru-baru ini terjadi dalam pekerjaan, tampaknya akan memudar. Semua usaha aries memungkinkan untuk menerobos dan membuat kemajuan di berbagai bidang. Jangan menganggap kemajuan ini sebagai hal yang biasa dan teruslah berjuang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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