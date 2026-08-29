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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.39 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin merasa lebih terhubung dengan emosi. Tetapi, mungkin sulit untuk mengetahui kemana harus melangkah berdasarkan situasi saat ini. 

Ada unsur agresi yang mungkin memperburuk perasaan, sehingga menyulitkan virgo untuk mengendalikan situasi. Cobalah untuk tenang dan fokus sebelum membuat keputusan besar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus mengungkapkan perasaan secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Mengenai karir, keadaan virgo akan kembali normal setelah mengalami kekacauan di kantor baru-baru ini.

Sementara itu, tingkat stres yang rendah akan membantu menurunkan tekanan darah serta membuat virgo merasa lega. Terkait keuangan, virgo akan memiliki gambaran keuangan yang jauh lebih cerah dibandingkan dengan kemarin.

Cinta Virgo

Hari ini, ungkapkan perasaanmu secara terbuka dan jelas kepada pasangan. Jika perlu, luangkan waktu untuk menuliskan perasaan terlebih dahulu dalam sebuah surat. 

Virgo bisa menggunakan surat sebagai catatan untuk referensi di kemudian hari, atau mengirimkannya kepada pasangan. Tetapi, pastikan virgo juga berbicara empat mata, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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