Ramalan Zodiak Gemini 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Perhatikan tubuhmu dan jangan ragu untuk berhenti ketika dia memberi sinyal untuk berhenti, zodiak gemini. Ada kekuatan agresif yang memintamu untuk bertindak dengan berbagai cara.
Pastikan gemini memperhatikan diri sendiri. Jangan tergoda oleh kesenangan sesaat yang merugikan kesehatan fisikmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus memilih seseorang yang menghormati dan dapat membantumu bahagia. Terkait karir, carilah tempat yang tenang untuk bekerja atau belajar agar terhindar dari gangguan.
Sementara itu, lakukan peregangan dan olahraga untuk meringankan gejala sakit dan jangan mengkhawatirkan tentang masalah besar. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.
Cinta Gemini
Hari ini, jujurlah tentang apa yang dicari dalam sosok seorang pasangan. Gemini cenderung mencari kualitas yang ada pada orang yang salah.
Jujurlah pada diri sendiri dan pikirkan tentang kebahagiaan jangka panjangmu. Pilihlah seseorang yang menghormatimu dan dapat membantumu bahagia.
Karir Gemini
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Jawa Pos
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