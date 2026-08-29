Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (magnific)
JawaPos.com – Jika zodiak libra memiliki keputusan penting yang harus diambil, sebaiknya tunda saja. Kemungkinan, libra akan menghadapi kesulitan dalam memilih antara keluarga dan teman.
Keseimbangan adalah kunci dalam situasi ini, jadi tidak perlu khawatir. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk bersantai dan memulihkan diri.
Kepercayaan diri zodiak scorpio akan meningkat. Ini akan mempertahankan sikap positif scorpio, jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan terlalu khawatir tentang apa pun, karena sikap percaya diri dan optimisme scorpio akan memukau orang-orang di sekitar.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 29 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu mendengarkan pasangan saat ia mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya. Terkait karir, gunakan kemampuan berkomunikasi untuk memperluas kontak serta meningkatkan peluang untuk dipromosikan.
Sementara itu, jagalah pola makan sehat dan habiskan sepanjang hari untuk bersantai, keluar, serta berolahraga. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.
Cinta Libra
Hubungan libra sedang tegang dan perlu mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan pasangan. Ia mencoba mengungkapkan kebutuhan dan keinginannya kepada libra. Jika menunjukkan kepedulian, hubungan libra akan benar-benar berkembang hari ini.
Karir Libra
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Jawa Pos
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