Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin sedikit kesal hari ini. Namun, cobalah untuk menahan naluri berdebat atau masalah yang ada akan memburuk dan orang-orang mungkin mulai menjauhi leo.

Tenanglah dan konsentrasikan diri pada pekerjaan, untuk mencapai tujuan akan membuat leo merasa lebih baik dan meningkatkan suasana hati.

Hari ini, zodiak virgo mungkin merasakan dorongan kuat untuk pergi jalan-jalan. Cobalah berpartisipasi dalam acara keluarga atau pertemuan.

Ini akan membuat virgo bahagia dan hidup virgo akan terisi dengan kesenangan. Waktu luang seperti ini juga dapat menghilangkan stres.

Virgo harus menjaga keseimbangan antara kecerdasan dan humor untuk berperilaku baik dalam setiap pertemuan sosial. Hari ini menjanjikan bagi virgo untuk fokus pada tujuan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan agar terhindar dari kesalahpahaman. Terkait karir, leo harus bekerja dengan cepat untuk mengikuti perkembangan pekerjaan.

Sementara itu, keluarlah untuk mennikmati perasaan antusiasme serta pembaruan yang baru saja didapatkan. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.