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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Pola Makan dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap pola makan dan aktivitas fisik karena tubuh akan lebih mudah menjaga energi apabila Taurus tidak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi makanan serta mulai kembali bergerak secara teratur.

Kondisi tubuh yang nyaman dapat membantu Taurus menikmati akhir pekan tanpa mudah merasa lelah.

Taurus mungkin memiliki kecenderungan menikmati makanan sebagai bentuk penghargaan setelah menjalani hari yang melelahkan.

Namun, kebiasaan tersebut perlu tetap dikendalikan agar tidak berubah menjadi pola yang kurang sehat.

Menjaga keseimbangan akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada melakukan perubahan secara berlebihan dalam waktu singkat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pilih makanan yang lebih seimbang dan berikan perhatian terhadap kebutuhan sayur, buah, protein, serta cairan agar tubuh mendapatkan asupan yang lebih lengkap.

Tidak perlu mengubah pola makan secara ekstrem dalam waktu singkat karena perubahan kecil yang dapat dipertahankan justru lebih mudah menjadi kebiasaan. Taurus dapat mulai dengan mengurangi makanan yang terlalu berlebihan dan memperhatikan porsi sesuai kebutuhan tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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