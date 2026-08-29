Ramalan Zodiak Capricorn 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn merasa bersemangat untuk bersenang-senang. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya dengan menyegarkan pikiran dan tubuh, serta menikmati semua aktivitas favoritmu.
Capricorn bisa bertemu dengan teman, berjalan-jalan, atau merencanakan perjalanan. Namun, hindari bertengkar dengan teman atau anggota keluarga, karena hal ini dapat merusak suasana hati dan hari Capricorn.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn harus berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan agar kehangatan kembali dalam hubunganmu. Terkait karir, perluasan wawasan, prospek pekerjaan, dan bisnis untuk membawa pembaruan pada jalur karirmu.
Sementara itu, keluar dan hirup udara segar, serta siapkan makanan sehat untuk menikmati hal-hal terbaik dalam kehidupan. Terkait keuangan, rencanakan masa depan keuangan dengan mulai mencatat tujuan serta aspirasimu.
Cinta Capricorn
Kemungkinan besar, ada pertengkaran yang kurang menyenangkan dalam hubungan Capricorn baru-baru ini. Tetapi, masalah dan ketegangan tersebut akan segera mereda.
Permintaan maaf Capricorn akan diterima, jadi jangan ragu untuk melakukannya. Teruslah berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan dan kehangatan akan kembali dalam hubunganmu.
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Jawa Pos
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