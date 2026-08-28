Jiwa Muda Tak Pernah Hilang, Ini 6 Zodiak Perempuan yang Selalu Riang dan Menyenangkan

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang cenderung serius dan tenang, tetapi ada pula yang selalu membawa suasana menyenangkan ke mana pun mereka pergi.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak perempuan kerap dikaitkan dengan kepribadian yang ceria, spontan, penuh rasa ingin tahu, dan senang mencoba pengalaman baru. Karakter tersebut membuat mereka terlihat mempunyai semangat muda meski usia terus bertambah.

Keceriaan itu bisa muncul melalui kebiasaan bercanda, kegemaran bersosialisasi, kecintaan terhadap petualangan, hingga keberanian mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah dicoba.

Dilansir dari Astrotalk, berikut enam zodiak perempuan yang dikenal memiliki karakter riang dan jiwa muda.

1. Gemini Perempuan Gemini dikenal mempunyai pembawaan yang komunikatif dan mudah mencairkan suasana. Mereka biasanya senang berbicara, bertukar cerita, serta mencari pengalaman baru.

Rasa ingin tahu yang tinggi membuat Gemini tidak mudah merasa bosan. Mereka selalu mempunyai sesuatu yang ingin dipelajari atau dibicarakan.

Kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan juga membuat mereka tetap terlihat energik. Tidak mengherankan jika perempuan Gemini sering dianggap memiliki semangat muda yang kuat.

2. Sagitarius Perempuan Sagitarius identik dengan jiwa petualang dan kebebasan. Mereka senang mengeksplorasi tempat baru, berkenalan dengan orang berbeda, serta mencoba pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Optimisme menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika menghadapi masalah, Sagitarius cenderung berusaha melihat sisi positif dan tidak ingin terlalu lama terjebak dalam kesedihan.