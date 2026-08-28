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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.45 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 29 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

 

JawaPos.com - Simak urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu 29 Agustus 2026. Cek posisi zodiakmu dan intip peluang cinta, karier, keuangan, serta kesehatan.

Memasuki Sabtu, 29 Agustus 2026, akhir pekan menjadi momentum bagi setiap zodiak untuk melihat kembali berbagai peluang yang muncul sepanjang pekan. 

Ada zodiak yang berpotensi menutup minggu dengan kabar menggembirakan, sementara lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi, pekerjaan, dan keuangan.

Ramalan zodiak besok, Sabtu 29 Agustus 2026, menarik untuk disimak karena menjadi hari terakhir dalam periode ramalan mingguan Astro Talk untuk 23-29 Agustus 2026. 

Astro Talk menjelaskan bahwa ramalan mingguan merupakan gambaran mengenai energi astrologi secara umum dan dapat membantu pembaca mempersiapkan diri menghadapi peluang maupun tantangan.

Lantas, siapa yang akan menjadi zodiak paling beruntung besok? 

Dilansir dari Astro Talk, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu 29 Agustus 2026, yang disusun berdasarkan kecenderungan energi positif, peluang, serta tantangan yang terlihat dalam ramalan.

1. Aries

Aries menempati peringkat pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu 29 Agustus 2026. Posisi ini tidak terlepas dari energi Mars yang mendorong keberanian, ambisi, dan keinginan untuk mengambil tindakan. Dalam ramalan mingguan Astro Talk, Aries digambarkan memperoleh momentum ambisius yang mendorong langkah tegas dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Dalam karier, Sabtu dapat menjadi waktu yang tepat bagi Aries untuk mengevaluasi pencapaian sepanjang pekan. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, jangan membiarkannya terus tertunda. Keberanian Aries menjadi keuntungan ketika dipadukan dengan strategi yang matang.

Sektor keuangan juga menjadi salah satu alasan Aries berada di posisi teratas. Ramalan mingguan Astro Talk menunjukkan momentum finansial yang berkembang secara bertahap. Bahkan, terdapat peluang pembayaran atau bonus yang datang lebih cepat dari perkiraan. Meski demikian, Aries tetap disarankan menghindari pengeluaran impulsif, terutama ketika sedang merasa terlalu bersemangat.

Dalam asmara, energi positif juga terasa. Aries lajang berpotensi menemukan koneksi menarik melalui percakapan yang percaya diri, sedangkan Aries yang sudah memiliki pasangan dapat memperkuat hubungan melalui perhatian spontan.

Untuk kesehatan, energi Aries cukup tinggi, tetapi jangan sampai berubah menjadi kelelahan. Istirahat dan pemulihan tetap penting.

Dengan kombinasi keberanian, peluang finansial, energi tinggi, dan kehidupan asmara yang dinamis, Aries layak berada di posisi pertama.

2. Sagittarius

Editor: Novia Tri Astuti
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