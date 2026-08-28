Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Sabtu 29 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 29 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Menjelang akhir pekan terakhir Agustus, masing-masing shio diprediksi memiliki peluang dan tantangan berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, serta kehidupan sosial.

Astrologi menggambarkan setiap shio memiliki cara berbeda dalam menghadapi energi tersebut, sehingga peluang yang muncul tidak selalu harus direspons dengan cara yang sama.

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Sabtu, 29 Agustus 2026.

1. Shio Monyet Pemilik shio Monyet diprediksi menjalani Sabtu, 29 Agustus 2026 dengan energi yang cukup menyenangkan.

Astrologi menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai energi yang relatif nyaman bagi Monyet karena kecepatannya sejalan dengan rasa ingin tahu dan kemampuan Monyet dalam menghadapi berbagai perubahan.

Banyak pilihan baru dapat muncul, mulai dari kesempatan sosial hingga peluang bisnis.

Dalam urusan karier, Monyet sebaiknya memanfaatkan kemampuan berpikir cepat dan mencari solusi.

Jika sepanjang minggu terdapat persoalan pekerjaan yang belum terselesaikan, akhir pekan dapat menjadi waktu untuk mengevaluasi masalah tersebut tanpa tekanan.

Bagi Monyet yang sedang merintis bisnis atau proyek pribadi, sebuah ide sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar apabila disertai perencanaan yang matang.

Astrology.com juga menggambarkan 2026 sebagai periode yang relatif stabil bagi bisnis dan karier Monyet.

Kondisi tersebut memberikan ruang lebih besar untuk memperhatikan hubungan, persahabatan, kreativitas, pendidikan, hobi, atau perjalanan.

Dari sisi keuangan, jangan mudah tergoda menggunakan uang untuk memenuhi rasa penasaran.

Peluang baru memang dapat muncul, tetapi sebaiknya Monyet memastikan setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas.