Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Sabtu 29 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 29 Agustus 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Menjelang akhir pekan terakhir Agustus, masing-masing shio diprediksi memiliki peluang dan tantangan berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, serta kehidupan sosial.
Astrologi menggambarkan setiap shio memiliki cara berbeda dalam menghadapi energi tersebut, sehingga peluang yang muncul tidak selalu harus direspons dengan cara yang sama.
Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Sabtu, 29 Agustus 2026.
Pemilik shio Monyet diprediksi menjalani Sabtu, 29 Agustus 2026 dengan energi yang cukup menyenangkan.
Astrologi menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai energi yang relatif nyaman bagi Monyet karena kecepatannya sejalan dengan rasa ingin tahu dan kemampuan Monyet dalam menghadapi berbagai perubahan.
Banyak pilihan baru dapat muncul, mulai dari kesempatan sosial hingga peluang bisnis.
Dalam urusan karier, Monyet sebaiknya memanfaatkan kemampuan berpikir cepat dan mencari solusi.
Jika sepanjang minggu terdapat persoalan pekerjaan yang belum terselesaikan, akhir pekan dapat menjadi waktu untuk mengevaluasi masalah tersebut tanpa tekanan.
Bagi Monyet yang sedang merintis bisnis atau proyek pribadi, sebuah ide sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar apabila disertai perencanaan yang matang.
Astrology.com juga menggambarkan 2026 sebagai periode yang relatif stabil bagi bisnis dan karier Monyet.
Kondisi tersebut memberikan ruang lebih besar untuk memperhatikan hubungan, persahabatan, kreativitas, pendidikan, hobi, atau perjalanan.
Dari sisi keuangan, jangan mudah tergoda menggunakan uang untuk memenuhi rasa penasaran.
Peluang baru memang dapat muncul, tetapi sebaiknya Monyet memastikan setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas.
Sementara dalam asmara, suasana akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!