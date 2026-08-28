Ramalan Zodiak Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Sabtu 29 Agustus 2026

JawaPos.com – Keberuntungan finansial tersenyum, tetapi investasikan hanya pada mimpi yang membuat jiwa Sagitarius melambung.

Sedangkan Pisces tinjau kembali anggaran atau langganan dengan cermat.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Sabtu 29 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Suasana hati yang ceria menarik orang-orang baru atau menghidupkan kembali hubungan yang sudah ada.

Anda didorong oleh rasa ingin tahu di tempat kerja, sampaikan ide gila itu dan saksikan bagaimana ide itu berkembang.