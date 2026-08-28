Ramalan Zodiak Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Sabtu 29 Agustus 2026

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Keberuntungan finansial tersenyum, tetapi investasikan hanya pada mimpi yang membuat jiwa Sagitarius melambung.
Sedangkan Pisces tinjau kembali anggaran atau langganan dengan cermat.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Sabtu 29 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Suasana hati yang ceria menarik orang-orang baru atau menghidupkan kembali hubungan yang sudah ada.
Anda didorong oleh rasa ingin tahu di tempat kerja, sampaikan ide gila itu dan saksikan bagaimana ide itu berkembang.
Keberuntungan finansial tersenyum, tetapi investasikan hanya pada mimpi yang membuat jiwa Anda melambung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!