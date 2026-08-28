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Rabbany Wanadriani
Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.39 WIB

Ramalan Zodiak Leo, Virgo, Libra, Scorpio Sabtu 29 Agustus 2026

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Sisihkan anggaran untuk sesuatu yang menyenangkan indra Libra tetapi hindari pemborosan.

Sementara Scorpio pantau pengeluaran dan hindari pengeluaran impulsif.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Sabtu 29 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Energi romantis terpancar dengan kepercayaan diri yang berani, bagikan perasaanmu tanpa ragu.

Kreativitas adalah kunci kesuksesanmu di tempat kerja, jangan menahan ide yang menginspirasi.

Evaluasi keuanganmu dengan pandangan yang jeli terhadap gambaran besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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