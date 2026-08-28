Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 28 Agustus 2026: Hubungan Butuh Perhatian Lebih Konsisten

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan perhatian yang lebih besar karena hubungan dapat terasa kurang hangat apabila Aquarius terlalu sibuk dengan urusan pribadi atau memilih menyimpan perasaan sendiri.

Kesibukan dan berbagai pikiran yang memenuhi kepala dapat membuat komunikasi dengan pasangan berkurang tanpa disadari, sehingga hubungan membutuhkan usaha tambahan agar tetap terasa dekat.

Aquarius juga mungkin sedang berada dalam kondisi emosional yang lebih sensitif.

Kebutuhan akan kepastian dan perhatian dapat menjadi lebih kuat ketika seseorang merasa tidak sepenuhnya memahami sikap orang yang dianggap penting. 

Karena itu, komunikasi yang terbuka akan membantu Aquarius menghindari kesalahpahaman akibat terlalu banyak menebak keadaan.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Jumat, 28 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyoroti bahwa hubungan asmara Aquarius memerlukan usaha tambahan sehingga komunikasi dan perhatian kepada pasangan sebaiknya tidak dibiarkan berkurang.

Jika Aquarius sudah memiliki pasangan, jangan menganggap hubungan akan tetap baik hanya karena selama ini semuanya berjalan tanpa masalah besar. Hubungan tetap membutuhkan perhatian melalui percakapan, waktu bersama, dan kesediaan untuk memahami keadaan pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 28 Agustus 2026: Jujur Bantu Hubungan Makin Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 28 Agustus 2026: Jujur Bantu Hubungan Makin Dekat

Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.57 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 28 Agustus 2026: Romantis Bikin Hubungan Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 28 Agustus 2026: Romantis Bikin Hubungan Makin Hangat

Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.51 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagitarius Jumat, 28 Agustus 2026: Hubungan Stabil dan Makin Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagitarius Jumat, 28 Agustus 2026: Hubungan Stabil dan Makin Dekat

Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore