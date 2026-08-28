Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 28 Agustus 2026: Bicarakan Kekhawatiran dengan Pasangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka karena kekhawatiran dalam hubungan dapat terasa semakin berat apabila Libra memilih memendamnya terlalu lama.
Perasaan yang tidak disampaikan dengan jelas berpotensi membuat Libra dan pasangan saling menebak, padahal persoalan yang dihadapi mungkin masih dapat diselesaikan melalui percakapan yang tenang.
Libra yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak membiarkan kecemasan berkembang menjadi prasangka.
Ketika pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan, perubahan kecil dalam sikap pasangan dapat terlihat lebih serius daripada keadaan sebenarnya.
Karena itu, memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk berbicara menjadi langkah penting agar hubungan tetap terasa aman dan nyaman.
AstroTalk menyoroti adanya kekhawatiran dalam hubungan Libra dan pentingnya membicarakan persoalan tersebut agar keadaan tidak semakin rumit karena kesalahpahaman.
Libra sebaiknya tidak menunggu sampai pasangan mengetahui sendiri apa yang sedang dirasakan karena tidak semua perubahan sikap dapat dipahami tanpa penjelasan yang jelas.
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Jawa Pos
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