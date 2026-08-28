Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 28 Agustus 2026: Jaga Sikap dan Perasaan Pasangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Jumat, 28 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih terutama dalam hal sikap dan cara menyampaikan sesuatu kepada pasangan.

Tindakan yang sebenarnya tidak disengaja dapat berkembang menjadi persoalan apabila Virgo kurang memperhatikan bagaimana pasangan menerima perkataan maupun perilaku yang ditunjukkan.

Virgo mungkin merasa telah memberikan perhatian dengan cara yang dianggap paling tepat.

Namun, setiap orang memiliki kebutuhan emosional yang berbeda sehingga sesuatu yang menurut Virgo sudah cukup belum tentu dirasakan dengan cara yang sama oleh pasangan.

Karena itu, komunikasi dan kepekaan menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan tetap nyaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Jumat, 28 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk mengingatkan Virgo yang sedang menjalin hubungan agar lebih memperhatikan tindakannya karena sikap tertentu dapat memengaruhi dinamika hubungan apabila tidak disertai pertimbangan yang cukup.

Virgo sebaiknya tidak terlalu mengandalkan asumsi ketika berhadapan dengan pasangan. Menebak-nebak perasaan orang lain justru dapat membuat masalah kecil menjadi lebih rumit karena Virgo dan pasangan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda terhadap sebuah situasi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 28 Agustus 2026: Jujur Bantu Hubungan Makin Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 28 Agustus 2026: Jujur Bantu Hubungan Makin Dekat

Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.57 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 28 Agustus 2026: Hubungan Butuh Perhatian Lebih Konsisten - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 28 Agustus 2026: Hubungan Butuh Perhatian Lebih Konsisten

Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 28 Agustus 2026: Romantis Bikin Hubungan Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 28 Agustus 2026: Romantis Bikin Hubungan Makin Hangat

Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore