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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.04 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Jumat, 28 Agustus 2026: Keinginan Cinta Makin Kuat

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Jumat, 28 Agustus 2026, membawa kebutuhan emosional yang cukup kuat sehingga Aries yang masih lajang mungkin semakin menginginkan kehadiran seseorang yang dapat memberikan perhatian, kedekatan, dan hubungan yang terasa lebih serius.

Keinginan tersebut dapat membuat Aries lebih terbuka terhadap kemungkinan cinta baru, tetapi tetap perlu menjaga agar keputusan tidak dibuat hanya berdasarkan perasaan sesaat.

Keinginan untuk memiliki pasangan bukan sesuatu yang perlu disembunyikan karena kebutuhan akan kasih sayang merupakan hal yang wajar.

Namun, Aries juga perlu memastikan bahwa seseorang yang hadir benar-benar memberikan rasa nyaman dan memiliki niat yang sejalan, bukan sekadar menjadi tempat untuk menghilangkan kesepian.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Jumat, 28 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut Aries yang masih lajang sedang memiliki keinginan terhadap hubungan romantis, sementara Aries yang sudah memiliki pasangan mungkin perlu menghadapi sejumlah keraguan dalam hubungan.

Bagi Aries lajang, kesempatan mengenal seseorang baru dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan apabila prosesnya dijalani secara perlahan dan tidak langsung dibebani dengan harapan mengenai masa depan.

Jika ada seseorang yang mulai menarik perhatian, Aries dapat memberikan kesempatan untuk mengenalnya melalui percakapan yang lebih terbuka sehingga karakter sebenarnya dapat terlihat dari cara berkomunikasi maupun tindakan sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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