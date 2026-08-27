Bongkar Sifat Asli! Ini Cara Membaca Karakter Zodiak Lengkap dengan Elemennya

JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, mulai dari cara berkomunikasi, mengambil keputusan, menghadapi masalah hingga membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam astrologi, salah satu cara yang populer untuk mengenali kecenderungan tersebut adalah melalui zodiak berdasarkan tanggal lahir dan elemen.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (27/08), menyebutkan cara membaca karakter zodiak berdasarkan tanggal lahir dan elemennya.

Karakter seseorang dalam astrologi tidak hanya dilihat dari tanda matahari, melainkan juga dapat dikaitkan dengan posisi bulan, venus, mars, serta rumah astrologi dalam bagan kelahiran.

Selain tanggal lahir, 12 zodiak juga tercakup dalam empat elemen, yaitu api, tanah, udara, dan udara, serta setiap elemen memiliki ciri umum yang berbeda.

Namun, penting dicatat bahwa astrologi bukanlah metode ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang.

Karakter zodiak sebaiknya dipandang sebagai bahan hiburan dan refleksi diri, bukan sebagai diagnosis kepribadian.