Ramalan Zodiak Sagitarius 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius memiliki waktu yang sulit, dimana skema keuangan yang curang akan menggoda. Jangan menyerah meskipun hal tersebut tampaknya tak tertahankan.

Cobalah menahan diri dari terjebak dalam peluang yang menggiurkan dan terlihat seperti cara mudah untuk menjadi kaya, karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Jangan biarkan hal ini membuatmu melakukan sesuatu yang akan disesali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu mengekspresikan diri kepada pasangan secara lebih terbuka. Terkait karir, capai tujuan yang telah ditetapkan dan jangan mudah teralihkan serta gelisah.

Sementara itu, hindari batuk dan pilek dengan selalu mencuci tangan secara bersih. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.

Cinta Sagitarius

Planet-planet bekerja sama untuk menciptakan getaran positif dalam hidup. Manfaatkanlah dan tunjukkan kepada dunia pancaran kepercayaan diri yang sagitarius miliki.

Ekspresikan diri secara terbuka kepada pasangan dan lihatlah kejujuran dan cinta seperti apa yang akan kembali. Kemungkinan besar, sagitarius akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan pasangan hari ini.