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Mellyna Putri Diniar
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.10 WIB

Ramalan Zodiak Pekan Ini: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Diprediksi Banjir Rezeki dan Sukses

Ilustrasi langit astrologi yang menggambarkan ramalan zodiak Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer pekan ini / Foto: (Your Tango) - Image

Ilustrasi langit astrologi yang menggambarkan ramalan zodiak Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer pekan ini / Foto: (Your Tango)

JawaPos.com — Ramalan zodiak pekan ini menghadirkan dinamika berbeda bagi Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Mulai dari keputusan penting dalam pekerjaan hingga pengelolaan keuangan, masing-masing zodiak menghadapi situasi yang menuntut ketenangan dan pertimbangan matang.

Meski ramalan astrologi bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan dasar pasti untuk mengambil keputusan keuangan atau kehidupan, sejumlah prediksi pekan ini menekankan pentingnya sikap disiplin, komunikasi, dan kemampuan menyesuaikan diri.

Dilansir dari Tokyo Weekender, Kamis (27/8/2025), Aries hingga Cancer diprediksi menghadapi pekan yang berkaitan erat dengan penyelesaian urusan tertunda, kestabilan rutinitas, perubahan agenda, serta kebutuhan untuk memperlambat ritme.

Berikut ramalan bintang untuk empat zodiak tersebut selama pekan ini.

1. Aries: Keberanian Membuka Peluang Baru

Aries, yang lahir antara 21 Maret hingga 19 April, memulai pekan dengan dorongan kuat untuk menyelesaikan berbagai urusan yang masih tertunda. Langkah ini dinilai penting sebelum mereka bergerak menuju rencana yang lebih besar.

Dalam pekerjaan, keberanian mengambil keputusan dapat membantu Aries membuka jalan baru. Sementara itu, kondisi keuangan berpotensi membaik apabila setiap langkah dilakukan secara terukur dan tidak terburu-buru.

Dalam kehidupan asmara, Aries disarankan tidak langsung bereaksi ketika menghadapi perbedaan pendapat. Percakapan yang lebih tenang justru dapat membantu kedua pihak memahami kebutuhan masing-masing.

Hari baik: Kamis

Warna bahagia: Koral

Editor: Setyo Adi Nugroho
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