Ramalan Shio Jumat 28 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Tikus, mempelajari cara membaca bahasa tubuh itu penting.

Sementara shio Ular mungkin mendeteksi ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan pribadi seorang teman.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 28 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Mempelajari cara membaca bahasa tubuh itu penting.