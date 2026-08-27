Ramalan Zodiak Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces pada Jumat 28 Agustus 2026

JawaPos.com – Keuangan Aquarius akan mendapat manfaat dari pemikiran baru, usaha sampingan atau kiat penghematan anggaran bisa membawa kegembiraan.

Sementara Pisces bisa membuat anggaran dengan visi, mimpi kecil yang dipupuk sekarang akan menjadi nyata di kemudian hari.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Jumat 28 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Hati petualang Anda mendambakan romansa yang menyenangkan atau pertemuan baru.

Peluang karier terbentang di hadapan Anda, jelajahi pilihan, namun tetapkan rencana sebelum Anda melangkah.