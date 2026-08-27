Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 27 Agustus 2026 | 21.59 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces pada Jumat 28 Agustus 2026

ilustrasi zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Keuangan Aquarius akan mendapat manfaat dari pemikiran baru, usaha sampingan atau kiat penghematan anggaran bisa membawa kegembiraan.

Sementara Pisces bisa membuat anggaran dengan visi, mimpi kecil yang dipupuk sekarang akan menjadi nyata di kemudian hari.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Jumat 28 Agustus 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Hati petualang Anda mendambakan romansa yang menyenangkan atau pertemuan baru.

Peluang karier terbentang di hadapan Anda, jelajahi pilihan, namun tetapkan rencana sebelum Anda melangkah.

Masalah keuangan akan membaik jika Anda mengkonsolidasikan utang atau merapikan aset.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pekan Ini: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Diprediksi Banjir Rezeki dan Sukses - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pekan Ini: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Diprediksi Banjir Rezeki dan Sukses

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.10 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Jumat 28 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Jumat 28 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat 28 Agustus 2026: Cinta Perlu Perhatian dan Keuangan Tetap Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat 28 Agustus 2026: Cinta Perlu Perhatian dan Keuangan Tetap Stabil

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore