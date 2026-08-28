Ramalan Shio Sabtu 29 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

JawaPos.com – Angin takdir mungkin berhembus kencang dan dingin untuk shio Monyet saat ini.

Di sisi lain, ketegangan antara shio Kuda dan seorang teman dapat merusak hubungan baik.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Angin takdir mungkin berhembus kencang dan dingin untukmu saat ini.