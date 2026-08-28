Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 28 Agustus 2026 | 21.51 WIB

Ramalan Shio Sabtu 29 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Angin takdir mungkin berhembus kencang dan dingin untuk shio Monyet saat ini.

Di sisi lain, ketegangan antara shio Kuda dan seorang teman dapat merusak hubungan baik.

Berikut ini ramalan shio pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Angin takdir mungkin berhembus kencang dan dingin untukmu saat ini.

Tetaplah optimis, tetapi juga bersiaplah untuk segala kemungkinan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.43 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore