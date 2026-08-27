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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 27 Agustus 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Rumah zodiak gemini mungkin kosong hari ini, karena keluarga lain mungkin sedang pergi. Alih-alih menikmati kesendirian, gemini mungkin merasa seperti terkungkung. 

Satu-satunya solusi adalah keluar sebentar untuk berjalan-jalan atau mengunjungi toko buku atau barang antik, jika memungkinkan. Jangan pulang sampai merasa lelah untuk melakukan hal lain dan cobalah untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini mungkin akan menerima hadiah yang istimewa dan penuh perhatian dari pasangan. Terkait karir, gemini akan menjalin koneksi baru yang akan memberi manfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, periksa kesehatan orang-orang di sekitar yang mungkin sedang sakit tanpa disadari. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.

Cinta Gemini

Gemini dan pasangan perlu memberikan yang terbaik untuk satu sama lain. Jika merayakan suatu acara, gemini mungkin akan menerima hadiah yang sangat istimewa dan penuh perhatian dari pasangan. 

Hadiah ini datang tiba-tiba, jadi sambutlah dengan penuh apresiasi. Gunakan hari ini untuk memikirkan cara membalas kebaikan pasangan.

Karir Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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