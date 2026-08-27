Ramalan Zodiak Taurus 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Kebutuhan untuk menghadiri acara bisnis atau membangun jaringan, bisa membuat zodiak taurus merasa tertekan hari ini.

Taurus mungkin terpaksa menghadiri banyak acara, padahal sebenarnya enggan pergi ke tempat yang tidak ingin dikunjungi atau berbicara ramah dengan orang-orang yang tidak disukai. Sebaiknya tolak saja jika memungkinkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus akan terkejut dan tersentuh oleh hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, taurus akan mendengar kabar dari teman atau kenalan mengenai peluang kerja yang tepat.

Sementara itu, ambil langkah-langkah yang memadai saat kondisi kesehatan orang terkasih sedang terganggu. Terkait keuangan, hidup taurus akan menjadi lebih nyaman seiring bertambahnya pendapatan yang diperoleh.

Cinta Taurus

Taurus mungkin menerima hadiah tak terduga dari pasangan, karena ia menghargai bantuan yang baru-baru ini taurus berikan. Taurus akan terkejut dan tersentuh oleh perhatiannya.

Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. Jika berusaha keras dalam hubungan ini, pasangan akan peduli kepada taurus sebagai balasannya.