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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 27 Agustus 2026 | 17.14 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 27 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi mungkin akan menghadapi hari yang cukup menantang. Berbagai rintangan bisa muncul meski Anda sudah berusaha melakukan yang terbaik, sehingga memicu rasa kesal, gelisah, dan frustrasi.

Jangan biarkan tekanan tersebut menguasai pikiran. Menenangkan diri melalui meditasi dan doa dapat membantu Scorpio menghadapi situasi dengan lebih tenang serta menjaga keseimbangan emosi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Kamis (27/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, sejumlah hambatan mungkin membuat Scorpio merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh hari ini. Usaha yang sudah dilakukan belum tentu langsung memberikan hasil sesuai harapan, sehingga rasa frustrasi bisa meningkat. Cobalah mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika sedang tertekan.

Cinta Scorpio

Dalam hubungan asmara, Scorpio cenderung menjadi lebih sensitif terhadap berbagai hal yang terjadi bersama pasangan. Sikap tersebut berpotensi membuat suasana hubungan menjadi kurang nyaman.

Jangan terlalu larut dalam perasaan atau menganggap setiap persoalan sebagai sesuatu yang serius. Berusaha lebih terbuka dan menjaga komunikasi tetap tenang akan membantu mempertahankan kebahagiaan bersama pasangan.

Karier Scorpio

Editor: Kuswandi
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