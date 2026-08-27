Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 28 Agustus 2026: Hindari Keputusan Besar dan Jaga Emosi

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini Jumat, 28 Agustus 2026 menunjukkan bahwa hari ini mungkin tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan.

Beberapa tantangan dapat muncul, baik dalam pekerjaan, hubungan asmara, maupun kondisi keuangan. Karena itu, Gemini disarankan untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Meski peluang positif terasa terbatas, Gemini tetap dapat membuat hari berjalan lebih baik dengan menjaga suasana hati.

Lakukan kegiatan yang menyenangkan dan luangkan waktu untuk beristirahat. Doa serta kegiatan spiritual juga dapat membantu memberikan ketenangan dan mengurangi beban pikiran.

Berikut ramalan lengkap Gemini Jumat, 28 Agustus 2026 untuk karier, cinta, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Gemini membutuhkan kesabaran lebih besar saat menyelesaikan pekerjaan.

Beberapa gangguan atau perbedaan pendapat dengan rekan kerja mungkin terjadi dan berpotensi mengganggu konsentrasi.

Usahakan untuk tidak mudah terpancing oleh situasi di sekitar. Tetap fokus pada tugas dan selesaikan pekerjaan secara bertahap.