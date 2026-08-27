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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 27 Agustus 2026 | 14.37 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 27 Agustus 2026: Flirting Baru Bikin Hati Lebih Berdebar

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 27 Agustus 2026, membawa peluang menarik terutama bagi mereka yang masih lajang.

Suasana hati yang lebih ringan dapat membuat Capricorn lebih mudah menikmati percakapan, saling menggoda, atau interaksi sederhana yang perlahan menumbuhkan rasa penasaran terhadap seseorang.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 27 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut Capricorn lajang berpeluang menikmati flirting dengan seseorang dari zodiak berelemen api, sehingga kesempatan untuk merasakan ketertarikan baru cukup terbuka.

Jika ada seseorang yang mulai menunjukkan perhatian, Capricorn tidak perlu langsung memikirkan apakah hubungan tersebut akan berakhir sebagai pasangan atau tidak. Nikmati saja proses perkenalan sambil melihat bagaimana karakter orang tersebut ketika berkomunikasi dan berinteraksi lebih jauh.

Capricorn biasanya cukup berhati-hati ketika menyangkut perasaan, sehingga memberikan waktu kepada diri sendiri untuk mengenal seseorang dapat membantu menghindari keputusan yang terlalu cepat.

Rasa tertarik memang menyenangkan, tetapi hubungan yang baik membutuhkan lebih dari sekadar chemistry pada awal perkenalan. Perhatikan pula apakah komunikasi berjalan dua arah, apakah orang tersebut mampu menghargai batas pribadi, dan apakah kehadirannya membuat Capricorn merasa nyaman.

Jangan terlalu cepat memberikan seluruh perhatian hanya karena seseorang mampu membuat suasana menjadi menyenangkan. Biarkan hubungan berkembang secara alami sehingga Capricorn dapat mengetahui apakah ketertarikan tersebut memiliki dasar yang lebih kuat.

Editor: Novia Tri Astuti
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