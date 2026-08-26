Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Peluang Karier Baru dan Pentingnya Menjaga Batas

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Gemini mungkin masih terbayang oleh sesuatu dari masa lalu hari ini. Jangan menghadapi perasaan tersebut sendirian jika terasa mengganggu.
Dukungan dari teman terdekat dapat membantu Anda melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih jernih. Dalam hubungan apa pun, penting bagi Gemini untuk menetapkan batasan yang sehat.
Bagi yang masih lajang, tetaplah membuka diri karena Anda berpeluang menemukan koneksi menarik dengan seseorang yang memiliki karakter seperti zodiak berelemen air.
Di sisi karier, sebuah telepon atau email penting berpotensi membawa kabar yang mengubah arah profesional Anda.
Cinta
Batasan yang jelas menjadi kunci hubungan yang sehat, baik dalam percintaan, persahabatan, maupun hubungan profesional. Jangan takut menyampaikan kebutuhan dan batas pribadi agar hubungan tetap berjalan dengan nyaman.
Gemini yang masih lajang sebaiknya tidak menutup diri terhadap peluang baru. Percakapan dengan seseorang yang memiliki zodiak berelemen air bisa berkembang menjadi koneksi yang menarik. Berikan kesempatan untuk mengenal orang tersebut lebih jauh sebelum membuat kesimpulan.
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Jawa Pos
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