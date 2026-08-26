Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.38 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Peluang Karier Baru dan Pentingnya Menjaga Batas

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Gemini mungkin masih terbayang oleh sesuatu dari masa lalu hari ini. Jangan menghadapi perasaan tersebut sendirian jika terasa mengganggu.

Dukungan dari teman terdekat dapat membantu Anda melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih jernih. Dalam hubungan apa pun, penting bagi Gemini untuk menetapkan batasan yang sehat.

Bagi yang masih lajang, tetaplah membuka diri karena Anda berpeluang menemukan koneksi menarik dengan seseorang yang memiliki karakter seperti zodiak berelemen air.

Di sisi karier, sebuah telepon atau email penting berpotensi membawa kabar yang mengubah arah profesional Anda.

Simak ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 27 Agustus 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta

Batasan yang jelas menjadi kunci hubungan yang sehat, baik dalam percintaan, persahabatan, maupun hubungan profesional. Jangan takut menyampaikan kebutuhan dan batas pribadi agar hubungan tetap berjalan dengan nyaman.

Gemini yang masih lajang sebaiknya tidak menutup diri terhadap peluang baru. Percakapan dengan seseorang yang memiliki zodiak berelemen air bisa berkembang menjadi koneksi yang menarik. Berikan kesempatan untuk mengenal orang tersebut lebih jauh sebelum membuat kesimpulan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis 27 Agustus 2026: Cinta Makin Dekat dan Karier Mulai Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis 27 Agustus 2026: Cinta Makin Dekat dan Karier Mulai Stabil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.20 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis 27 Agustus 2026: Cinta Lebih Hangat dan Karier Makin Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis 27 Agustus 2026: Cinta Lebih Hangat dan Karier Makin Terbuka

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis 27 Agustus 2026: Cinta Penuh Gairah dan Keuangan Perlu Waspada - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis 27 Agustus 2026: Cinta Penuh Gairah dan Keuangan Perlu Waspada

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03.10 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore