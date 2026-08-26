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Leni Setya Wati
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.23 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Investasi Menjanjikan, Karier Dipertanyakan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Taurus perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi hari ini. Ucapan yang sebenarnya tidak bermaksud menyerang bisa saja terdengar lebih keras atau agresif bagi orang lain.

Dalam percintaan, Taurus lajang mungkin merasakan kesepian lebih kuat, sedangkan mereka yang sudah memiliki pasangan justru menikmati obrolan mendalam yang membuat hubungan semakin dekat.

Di sisi finansial, kondisi Taurus cukup menjanjikan. Investasi yang telah direncanakan dengan matang berpeluang memberikan hasil positif.

Namun, perkembangan tersebut datang bersamaan dengan munculnya pertanyaan mengenai arah karier. Jika ada kesempatan, perjalanan ke Afrika Selatan juga dapat menjadi pengalaman yang berkesan.

Berikut ramalan zodiak Taurus secara lebih lengkap pada Kamis, 27 Agustus 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta

Bagi Taurus yang masih lajang, rasa kesepian mungkin lebih terasa hari ini. Meski demikian, jangan sampai perasaan tersebut membuat Anda kehilangan semangat atau mengambil keputusan secara terburu-buru.

Sementara itu, Taurus yang sudah memiliki pasangan sedang menikmati hubungan yang hangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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