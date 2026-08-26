Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Saatnya Jujur dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Aries mungkin akan merasa sedikit kesulitan mengungkapkan perasaan hari ini. Meski demikian, jangan terlalu lama menyimpan apa yang Anda rasakan.
Jika kepercayaan dalam hubungan mulai terganggu, cobalah membuka ruang untuk percakapan yang jujur dan terbuka.
Dalam hal keuangan, kondisi Anda cukup stabil sehingga menjadi waktu yang tepat untuk mulai menyiapkan dana darurat demi masa depan.
Dilansir dari laman Astrotalk, berikut adalah ramalan lengkap Aries seputar cinta, karier, keuangan, dan kesehatan.
Cinta
Dalam urusan asmara, Aries sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan ketika kepercayaan pasangan mulai goyah.
Dengarkan intuisi Anda, tetapi hindari membuat keputusan hanya berdasarkan dugaan. Komunikasi terbuka dapat membantu mengungkap persoalan yang sebenarnya dan mencegah kesalahpahaman semakin besar.
Bicarakan perasaan Anda dengan tenang agar hubungan memiliki kesempatan untuk kembali lebih kuat.
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Jawa Pos
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