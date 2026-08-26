Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak aquarius./ foto : Magnific/ magnific - Image

Ilustrasi zodiak aquarius./ foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi menghadapi sejumlah tantangan pada Rabu (26/8). Berbagai tugas mungkin terasa lebih sulit untuk diselesaikan, sementara tekanan kerja dan persoalan finansial berpotensi menambah beban pikiran.

Perencanaan yang matang dan kemampuan menjaga emosi menjadi kunci Aquarius untuk melewati hari ini. Hindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru dan berusahalah tetap tenang ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Rabu (26/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, Aquarius mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan berbagai tugas dengan lancar. Karena itu, perencanaan menjadi hal penting untuk membantu Anda mencapai hasil yang diinginkan. Hindari mengambil keputusan besar hari ini, terutama ketika situasi belum sepenuhnya jelas.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara berpotensi diwarnai adu mulut yang cukup sengit. Perbedaan pendapat yang tidak segera diredam dapat membuat suasana bersama pasangan menjadi semakin tegang.

Tetaplah tenang dan hadapi persoalan secara dewasa. Hindari membalas ucapan pasangan dengan emosi agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Karier Aquarius

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Zodiak Libra 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.15 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore