Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini disarankan lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Rabu (26/8). Keberuntungan mungkin tidak sepenuhnya berpihak, sehingga tindakan impulsif sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan persoalan.

Sejumlah tantangan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan. Menjaga ketenangan dan mengutamakan komunikasi terbuka dapat membantu Capricorn melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (26/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak terburu-buru. Hindari mengambil keputusan secara impulsif karena situasi mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Pertimbangkan setiap langkah dengan matang sebelum bertindak.

Cinta Capricorn

Anda mungkin merasa ragu untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan kepada pasangan. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat membuat komunikasi dalam hubungan menjadi kurang lancar.

Cobalah berbicara secara terbuka dan jelas mengenai apa yang Anda rasakan. Komunikasi yang jujur akan membantu menjaga kedekatan sekaligus menciptakan hubungan yang lebih bahagia.

Karier Capricorn

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Zodiak Libra 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.15 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore