Ramalan Zodiak Capricorn 26 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini disarankan lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Rabu (26/8). Keberuntungan mungkin tidak sepenuhnya berpihak, sehingga tindakan impulsif sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan persoalan.
Sejumlah tantangan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan. Menjaga ketenangan dan mengutamakan komunikasi terbuka dapat membantu Capricorn melewati hari dengan lebih baik.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (26/8), dikutip dari Astroved.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Secara umum, hari ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak terburu-buru. Hindari mengambil keputusan secara impulsif karena situasi mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Pertimbangkan setiap langkah dengan matang sebelum bertindak.
Cinta Capricorn
Anda mungkin merasa ragu untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan kepada pasangan. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat membuat komunikasi dalam hubungan menjadi kurang lancar.
Cobalah berbicara secara terbuka dan jelas mengenai apa yang Anda rasakan. Komunikasi yang jujur akan membantu menjaga kedekatan sekaligus menciptakan hubungan yang lebih bahagia.
Karier Capricorn
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